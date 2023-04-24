У Бахмуті ЗСУ активно контратакують, наступ росіян під Лиманом захлинувся - Сирський [ Редагувати ]
Наступ росії у напрямку Лимана захлинувся, а у Бахмуті Збройні Сили України активно контратакують. Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, який сьогодні працює у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Рішення з організації оборони приймаються на місці. Перед тим Сирський заслуховує командирів та аналізує оперативну обстановку. Ситуація контрольована.
Після низки невдалих спроб прорвати нашу оборону на Лиманському напрямку ворог зазнав значних втрат та був змушений перегруповувати свої підрозділи.
На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Тривають важкі бої. У декількох приміських населених пунктах Бахмута наступальні дії ворога зазнали невдач.
Однак, ворог не полишає мету оточити Бахмут і використовує для цього всі можливі сили та засоби аж до тотальної руйнації міста.
Наші бійці здійснюють у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують.
Це дає нам можливість протягом декількох місяців стримувати наступ ворога та не збільшувати фронт на цьому напрямку, знищувати його найкращі підрозділи та вигравати час.
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