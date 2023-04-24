Південна Корея заборонила експорт до рф майже 800 видів товарів [ Редагувати ]
Південна Корея розширила список товарів, для експорту яких до росії та Білорусі потрібні спеціальні дозволи, з 57 до 798 позицій. Вони стосуються напівпровідників, хімікатів, сталі, автомобілів, машинобудування, квантових комп'ютерів, передає Yonhap.
Міністерство торгівлі Південної Кореї пояснило санкції високою ймовірністю використання товарів країнами-імпортерами для зброї та у військових цілях. Відомство має намір провести аналіз, у яких випадках експорт буде дозволено. Санкції почнуть діяти з п'ятниці, 28 квітня.
З повідомлення південнокорейського агентства неясно, передбачається заборона експорту автомобілів чи лише запчастин до них. За підсумками 2022 року експорт автомобілів з Південної Кореї до РФ зріс майже в 13 разів.
Список з перших 57 товарів з'явився у березні 2022 року на збройного вторгнення росії в Україну. Він включав мікропроцесори, мікроконтролери, прилади, обладнання для виробництва напівпровідників.
Нагадаємо, днями президент Південної Кореї вперше допустив поставки зброї Україні.
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