Південна Корея розширила список товарів, для експорту яких до росії та Білорусі потрібні спеціальні дозволи, з 57 до 798 позицій. Вони стосуються напівпровідників, хімікатів, сталі, автомобілів, машинобудування, квантових комп'ютерів, передає Yonhap.

Міністерство торгівлі Південної Кореї пояснило санкції високою ймовірністю використання товарів країнами-імпортерами для зброї та у військових цілях. Відомство має намір провести аналіз, у яких випадках експорт буде дозволено. Санкції почнуть діяти з п'ятниці, 28 квітня.

З повідомлення південнокорейського агентства неясно, передбачається заборона експорту автомобілів чи лише запчастин до них. За підсумками 2022 року експорт автомобілів з Південної Кореї до РФ зріс майже в 13 разів.

Список з перших 57 товарів з'явився у березні 2022 року на збройного вторгнення росії в Україну. Він включав мікропроцесори, мікроконтролери, прилади, обладнання для виробництва напівпровідників.

Нагадаємо, днями президент Південної Кореї вперше допустив поставки зброї Україні.