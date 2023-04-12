Уряд Південної Кореї та південнокорейська компанія уклали угоду зі США про постачання 500 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм з умовою подальшого повернення. Про це повідомила газета The Dong-A Ilbo з посиланням на джерела.

Контракт було підписано минулого місяця, обсяг постачань уп'ятеро перевищить кількість снарядів, проданих торік. Видання зазначає, що йдеться не про продаж, а про форму "позички", і вважає цю обставину незвичайною.

Після торішніх домовленостей про постачання 100 000 снарядів Вашингтон у лютому знову звернувся до Сеула з проханням продати ще 100 000 боєприпасів, але сторони домовилися про надання 500 000 одиниць "в борг".

Представники США та Республіки Корея витратили багато зусиль, думаючи над формою постачання... Після того, як було знайдено спосіб відповісти на прохання близького союзника в особі США, не порушуючи принцип неможливості постачання летальної зброї в Україну, було вирішено надати снаряди у формі позички.

В уряді Південної Кореї вважають, що за такої форми контракту право власності на снаряди залишається за південнокорейською стороною, їх пізніше потрібно буде повернути.

Крім того, у такому разі менш ймовірно, що США надішлють снаряди Києву без згоди Сеула. Але і в цьому випадку можна вважати, що Сеул "непрямо постачає летальну зброю Києву".

Очікується, що уряд США не передасть південнокорейські снаряди Україні безпосередньо, а направить власні, які є у розпорядженні після поповнення арсеналу. Аналогічна схема використовувалася торік, зазначає газета.

Раніше повідомлялося, що Франція подвоїть постачання Україні снарядів натовського калібру.