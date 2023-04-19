Президент Південної Кореї вперше допустив поставки зброї Україні [ Редагувати ]
Республіка Корея може почати поставки зброї в Україну, якщо виникне серйозна загроза мирному населенню країни. Про це заявив південнокорейський президент Юн Сок Йоль в інтерв'ю Reuters.
Якщо виникне ситуація, з якою міжнародна спільнота не зможе миритися, наприклад у разі масштабних нападів на мирне населення... або серйозних порушень законів війни, то нам буде складно наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій допомозі [Києву].
Південнокорейський лідер вперше висловився про можливість передачі зброї Україні.
За словами Юн Сок Йоля, його країна вивчає різні способи "надання допомоги Україні при її обороні та відновленні". Президент сказав, що у такому разі "не буде обмежень щодо обсягів допомоги з метою оборони та відновлення відповідно до міжнародного та національного права".
Він додав, що Республіка Корея вживе "найбільш відповідних заходів" з урахуванням її відносин зі сторонами конфлікту та розвитку ситуації на полі бою.
Сеул постачав Києву гуманітарну допомогу, а також предмети військового призначення, такі як каски та бронежилети, але не зброю.
У листопаді 2022 року газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомила, що Республіка Корея продасть США 100 000 артилерійських снарядів для їхньої подальшої передачі Україні. Як зазначило тоді південнокорейське Міноборони, на переговорах про поставки воно виходить з передумови, що кінцевим одержувачем боєприпасів є американська сторона.
Крім того, у березні стало відомо, що торік Національне управління оборонних закупівель Республіки Корея схвалило постачання Варшавою Києву польських гаубиць Krab з південнокорейським шасі.
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