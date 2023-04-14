Заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" прояснив деталі нового наказу, згідно з яким збірним України забороняється змагатися на турнірах, де присутні спортсмени з росії та Білорусі.

У четвер, 13 квітня, на сайті Міністерства спорту з'явився наказ, який забороняє збірним України змагатися на турнірах, де будуть присутні спортсмени з росії та/чи Білорусі.

Згідно з цим документом, обмеження на участь стосуються усіх представників національних збірних України з олімпійських, а також неолімпійських та паралімпійських видів спорту.

Документ підписав заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний. Тепер він розповів, як він діятиме.

Норма наказу вступає в силу одразу після його підписання і оприлюднення. Хочу сказати, що фактично це не змінює нічого. Станом на сьогодні, я не бачу жодної позиції федерації виду спорту, де допустили росіян та білорусів. Які хотіли б дійсно їхати та змагатися на одному майданчику з людьми, що підтримують вбивць та загарбників. Майже впевнений, що нам не доведеться розглядати питання про позбавлення статусу національних федерацій. Таке доручення уряду також у нас є. Ми бачимо, що майже увесь спортивний світ стоїть на тому, що представники Росії та Білорусі мають бути виключені зі світового спортивного, культурного контексту. І ми не можемо брати участь в заходах, де вони присутні, тим самим толеруючи рішення міжнародних федерацій, яке легітимізує їхнє повернення до великих міжнародних івентів, де вони можуть показувати, що Росія теж є частиною цивілізованого світу, бо ми всі розуміємо, що сьогодні це не так.

Якщо з українські спортсмени виступатимуть на змаганнях разом із росіянами та білорусами, рішення про позбавлення їхньої федерації статусу "національної" ухвалюватиме комісія.

Хотів би підкреслити, що рішення прийняте таким чином, що позбавлення федерації статусу "національної" приймається комісією. У цьому випадку воно не спрямоване на те, щоб когось за формальною ознакою позбавити когось чи чогось. У кожному випадку розглядатиметься позиція федерації, яким чином вона буде відстоювати та захищати інтереси держави у військовий час. По кожному конкретному прикладу будемо розглядати та реагувати окремо.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон і народний депутат України Жан Беленюк закликає прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та голову Національного олімпійського комітету Вадима Гутцйайта зібрати пресконференцію та роз'яснити рішення Кабміну, яке забороняє українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть представлені атлети з росії чи білорусі.