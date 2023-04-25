"Ворог діє трьома методами": боєць Легіону Свободи розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку [ Редагувати ]
На Авдіївському напрямку постійно зберігається тиск та обстріли. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив боєць Легіону Свободи Максим Морозов.
"Тут завди важка ситуація на Авдіївському напрямку, тому що Донецьк близько. Там постійно збиваються сили і відповідно вона швидко може перекидатись на інший напрямок. Тиск постійний, обстріли постійні. Деілька днів тому назад тут була пауза і відповідно від неї тиск збільшився. Під час оперативної паузи ворог активно укріплявся. Вони надзвичайно бояться нашого наступу. Вони укріплялись, стягували живі сили і техніку", - зазначив боєць.
Морозов додав: "Ви можете дивитись карту і самі бачити, що їхня мета поточна п'яти останніх місяців - це було захоплення Авдіївки і оточення з обох сторін, взяти її "в кліщі"... Ворог діє трьома методами: кліщі, які видно на карті, намагання за допомогою тих самих танків, нічної атаки з підтримкою піхоти і вогняний вал, який вони здійснюють уже з початку самого повномаштабного. Ці три метода вони застосовують на цьому напрямку".
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