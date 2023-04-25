У вівторок, 25 квітня, рятувальники знайшли тіло другої загиблої під час обстрілу краєзнавчого музею у Куп'янську.

Про це повідомляє "Суспільне".

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що відомо про ситуацію у Купʼянська після ранкових обстрілів росії.

У нас зранку були ракетні удари по самісінькому центру Купʼянська, постраждала будівля Краєзнавчого музею. Дві людини знаходилися під завалами. Тіло однієї жінки, на жаль, вона загинула, наразі підрозділи ДСНС дістали. За нашою інформацією, ще одна людина може перебувати під завалами. Чотири людини госпіталізована. Шість людей поірвняльно отримали незнані пошкодження, наразі від госпіталізації відмовились.

Ворог обстріляв ракетами С-300 центр міста, де перебували люди. Біля цієї будівлі жодної військової інфраструктури немає.