ЗСУ знищили ще 640 окупантів, 4 танки і 14 гармат [ Редагувати ]
За минулу добу Сили оборони України знищили близько 640 ворогів, 4 російських танки, 11 бойових броньованих машин і 14 артилерійських систем. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 26 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 188410 (+640) осіб ліквідовано,
- танків - 3692 (+4) одиниць,
- бойових броньованих машин - 7162 (+11),
- артилерійських систем - 2877 (+14),
- РСЗВ - 539 (+0),
- засобів ППО - 292 (+1),
- літаків - 308 (+0),
- гелікоптерів - 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2440 (+3),
- крилатих ракет - 911 (+0),
- кораблів /катерів - 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5792 (+8),
- спеціальної техніки - 352 (+7).
Нагадаємо, українські військові на запорізькому напрямку знищили російську станцію РЕБ з символічною назвою "Дзюдоист".
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