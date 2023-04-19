ЗСУ знищили 4 танки, 9 гармат і 620 окупантів [ Редагувати ]
За минулу добу Сили оборони України знищили близько 620 ворогів, 4 російських танки, 12 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем і 12 бойових броньованих машин. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 19 квітня.
Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 до 19.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 183 750 (+620) осіб ліквідовано;
- танків - 3 665 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин - 7 110 (+12);
- артилерійських систем - 2 819 (+9);
- РСЗВ - 538 (+0);
- засоби ППО - 285 (+0);
- літаків - 308 (+0);
- гелікоптерів - 293 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2376 (+23);
- крилаті ракети - 911 (+0);
- кораблі /катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5 692 (+16);
- спеціальна техніка - 330 (+0).
Дані уточнюються.
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