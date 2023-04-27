У центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух: подробиці [ Редагувати ]
Вранці, 27 квітня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області було чути вибух.
Про це повідомляє в Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.
"Нетихий ранок у Мелітополі. Одиночний вибух чути в самому центрі міста. Що цього разу вибухає в окупантів, з'ясовуємо", - йдеться у повідомленні мера міста.
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