Кубок України з веслування на байдарках та каное, який триває в Умані, завершиться у запланований термін, незважаючи на ракетний удар на місто. Про це "Суспільне Спорт" повідомив головний тренер команди Ігор Нагаєв.

Кубок України - перші змагання у сезоні для веслувальників на байдарках та каное. Вони є відбірковими до національної збірної України. У 2023 році Кубок України проходить в Умані: розпочалися старти у понеділок, 24 квітня, останній день заплановано на п'ятницю, 28 квітня.

На ракетний удар рашистів по Умані відреагувала олімпійська призерка та лідерка збірної України з веслування Людмила Лузан. Вона написала пост у Instagram, де заявила, що не вийде на старт.

Я зараз перебуваю в Умані. Тут проходить Кубок України. Трагедія сталася поруч з готелем, де оселилася наша команда. Я прокинулася вночі від вибуху, все тряслося. Русня влучила в житловий будинок, де були звичайні мирні люди. Є загиблі і поранені, завали розбирають досі. Сьогодні фінальні заїзди на 200 м. Я відмовляюся брати участь у змаганнях, я не виходжу на старт. Вважаю це недоречним, коли в місті траур.

Згодом Людмила Лузан видалила цей пост.

За словами тренера, Людмила Лузан мешкала за 300 метрах від місця влучання ракети, у неї стався нервовий зрив.

За останніми даними, через ракетний удар по Умані загинуло 14 людей.