Страти українських полонених окупантами: в Офісі генпрокурора назвали кількість умисних вбивств [ Редагувати ]
В Офісі генпрокурора повідомили, що наразі відомо про 73 випадки умисного вбивства українських військовополонених російськими окупантами.
Потерпілими від жорстоких дій солдатів армії рф є понад 1,5 тис. українських захисників, передає LIGA.net.
Зазначається, що українські правоохоронні органи ведуть досудове розслідування 265-ти злочинів, вчинених росіянами проти полонених військових ЗСУ.
За фактами жорстокого поводження з військовополоненими наразі заочно повідомлено про підозру двом особам. Серед них одній - за фактом убивства. Слідство в інших провадженнях триває, вживають заходів для встановлення всіх обставин вчинення цих злочинів.
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