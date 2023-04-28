Рідним зниклих безвісти військових виплатять зарплату: що треба знати [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіло про право на переоформлення грошового забезпечення військовослужбовців на їхніх рідних. Стосується випадків, коли бійці зникли безвісти.
Про це інформує пресцентр Мінреінтеграції.
Як зазначають у відомстві, родичі зниклих безвісти військових можуть отримувати їхню заробітну платню після підтвердження факту зникнення.
Для оформлення грошового забезпечення зниклих безвісти бійців, рідним необхідно звернутися у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, де можна отримати бланк заяви. Це можна зробити у військкоматі чи в регіонального координатора Уповноваженого зі зниклих безвісти.
У Мінреінтеграції додають, що також необхідно зібрати наступний пакет документів для переоформлення грошових виплат:
- ксерокопії сторінок паспорта усіх повнолітніх членів родини з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові й реєстрацію місця проживання (перебування);
- довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів родини (у разі відсутності у паспорті);
- копія свідоцтва про шлюб (у разі за наявності);
- копія свідоцтва про народження дітей (якщо таке є);
- копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.
по темі
Почуте вражає, експерти не виключають, що завдяки міжнародним донорам та репараціям Україна зможе випередити за темпами росту економіки Китай. Звісно, уявити це зараз досить складно. Але це в перспективі перших 10 років після війни, - вважають аналітики. Олена Абрамович розкаже докладніше.
Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту ще на один рік схвалив продовження скасування дії ввізних мит ЄС на український експорт.
В уряді розповіли, коли почнуть видавати українцям компенсації на ремонт пошкодженого житла внаслідок бойових дій
Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що заморожені в Євросоюзі російські активи можуть бути конфісковані для передачі Україні як репарації за збройне вторгнення. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt
Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України на майже 29 млн доларів, який, зокрема, включатиме 40 снайперських гвинтівок.