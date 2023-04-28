Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіло про право на переоформлення грошового забезпечення військовослужбовців на їхніх рідних. Стосується випадків, коли бійці зникли безвісти.

Про це інформує пресцентр Мінреінтеграції.

Як зазначають у відомстві, родичі зниклих безвісти військових можуть отримувати їхню заробітну платню після підтвердження факту зникнення.

Для оформлення грошового забезпечення зниклих безвісти бійців, рідним необхідно звернутися у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, де можна отримати бланк заяви. Це можна зробити у військкоматі чи в регіонального координатора Уповноваженого зі зниклих безвісти.

У Мінреінтеграції додають, що також необхідно зібрати наступний пакет документів для переоформлення грошових виплат: