Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, який раніше заявив про нібито ухвалене рішення призупинити вогонь артилерії в Бахмуті, тепер стверджує що ПВК може раптово перестати існувати.

Про це він розповів в інтерв'ю пропагандистському проєкту War Gonzo Семена Пегова.

Так, Пригожин зробив низку гучних заяв, зокрема, що ПВК "Вагнер" може піти в історію вже найближчим часом.

Також він розповів про внутрішні інтриги під час війни, що відбуваються у "високих" кабінетах та кому вони йдуть на користь.

"Тепер щодо потреб снарядів на фронті і чого ми хочемо. На сьогоднішній день ми приходимо до того, що ПВК "Вагнер" закінчується, ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати. Ми підемо в історію", - повідомив він.