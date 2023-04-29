"Ми підемо в історію": Пригожин анонсував закриття ПВК "Вагнер" [ Редагувати ]
Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, який раніше заявив про нібито ухвалене рішення призупинити вогонь артилерії в Бахмуті, тепер стверджує що ПВК може раптово перестати існувати.
Про це він розповів в інтерв'ю пропагандистському проєкту War Gonzo Семена Пегова.
Так, Пригожин зробив низку гучних заяв, зокрема, що ПВК "Вагнер" може піти в історію вже найближчим часом.
Також він розповів про внутрішні інтриги під час війни, що відбуваються у "високих" кабінетах та кому вони йдуть на користь.
"Тепер щодо потреб снарядів на фронті і чого ми хочемо. На сьогоднішній день ми приходимо до того, що ПВК "Вагнер" закінчується, ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати. Ми підемо в історію", - повідомив він.
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