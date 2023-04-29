Кількість загиблих дітей в Умані зросла - МВС [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного удару по уманській багатоповерхівці 28 квітня загинуло 5 дітей. Такі результати ідентифікації, повідомляють у МВС.
"Умань. В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються", - сказав міністр МВС Ігор Клименко.
Наразі розбір завалів триває. Підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.
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