Внаслідок ракетного удару по уманській багатоповерхівці 28 квітня загинуло 5 дітей. Такі результати ідентифікації, повідомляють у МВС.

"Умань. В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються", - сказав міністр МВС Ігор Клименко.

Наразі розбір завалів триває. Підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.