Астрологи заявили, що однією з важливих подій буде повня 5 травня о 19:37 за Києвом. Деяким знакам зодіаку варто готуватися до суттєвих змін у житті.

Рак

Ракам повня принесе зміни, пов'язані з житлом. Можливо, вони вирішать переїхати в нову квартиру або в новий будинок. Також 5 травня представники даного знака Зодіаку можуть задуматися про покупку або продаж житла. Зірки радять не приймати ніяких рішень мінімум до 21 травня, проте думки, міркування і планування ніхто не відміняв.

Діва

Діви вирішать змінити свій рід діяльності. Так, наприклад, вони 5 травня підуть вчитися на якісь курси, або їм в цю дату видадуть диплом, або вони знайдуть роботу за новою спеціальністю. Також повний місяць їм може принести нові кар'єрні можливості навіть без зміни професії - їм можуть запропонувати нову роботу або підвищити їх за посадою.

Стрілець

Стрільцям потрібно готуватися до змін в особистому житті. Це може бути як освідчення, так і розлучення. Зірки кажуть, що у Стрільців в травні буде багато напружених моментів, які стануть вирішальними, змінивши життя на "до" і "після". 5 травня - один з таких днів.