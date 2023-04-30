Німеччина передала Україні другу систему ППО IRIS-T [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Уряд Німеччини офіційно підтвердив передачу Україні другої зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Всього Берлін обіцяв передати чотири таких системи ППО.
Про це повідомляє Бунденстаг.
Окрім установки ППО, Німеччина передала Україні ще вісім вантажівок Zetros. Всього українські військові отримали вже 84 одиниць таких транспортних засобів.
Також Німеччина доставила дві вантажівки 8х6 з вісьмома роздатними контейнерами.
Зазначимо, у середині квітня німецьке видання Spiegel повідомляло, що Україна вже отримала другу систему ППО IRIS-T.
по темі
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що системи протиповітряної оборони не можуть покрити всю територію країни, тому Україні необхідні винищувачі F-16
Берлін, кінець лютого, мітинг біля Бранденбурзьких воріт. Учасники вимагають припинити поставки зброї в Україну і посадити Київ та москву за стіл переговорів. Серед мітингарів - ультраліві та ультраправі.
Полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що засоби ППО не можуть покрити всю територію України
Німеччині слід передати Україні бойову авіацію, щоб країна могла забезпечити свою безпеку у довгостроковій перспективі
Цього року без "побєдобєсія". У низці регіонів росії скасували акцію "Безсмертний полк". А також паради на 9 травня. Офіційно - "через високий рівень терористичної небезпеки". Але є і неофіційна інформація.