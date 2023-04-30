На росії відмовились від парадів: що це означає для путіна

Цього року без "побєдобєсія". У низці регіонів росії скасували акцію "Безсмертний полк". А також паради на 9 травня. Офіційно - "через високий рівень терористичної небезпеки". Але є і неофіційна інформація.