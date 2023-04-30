Кількість обстрілів прикордоння Чернігівської області збільшилася - ОВА [ Редагувати ]
Останніми днями спостерігається збільшення кількості обстрілів прикордонних територій Чернігівської області.
Про це повідомляє в Telegram-каналі начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Новгород-Сіверщина, Семенівка. Останніми днями збільшились обстріли населених пунктів чернігівського прикордоння", - розповів він.
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