Збірна України з дзюдо бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо у Досі через допуск атлетів з росії та Білорусі під нейтральним статусом. Про це повідомив "Суспільне Спорт" головний тренер команди Віталій Дуброва.

В останній день для подачі заявок на першість світу Міжнародна федерація дзюдо (IJF) оголосила про повернення до змагань представників цих країн.

З огляду на це головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва заявив:

Звісно, дізналися через сайт IJF, адже вчора був останній день реєстрації спортсменів на чемпіонат світу. Ми чекали і сподівалися, що здоровий глузд переможе. На жаль, перемогли російські рублі... У списку росіян практично всі спортсмени причетні до силових структур або входять до ЦСКА чи Росгвардії. Тим паче, в інтернеті купа фотографій, де вони у військовій формі, з Шойгу фотографуються, нагороди отримують. Ми на завтра готуємо офіційну заяву, бо сьогодні неділя, і вона не матиме такого розголосу. А завтра на ранок опублікуємо, і президент федерації Михайло Кошляк виїжджає в Катар, адже в Досі 4 та 5 травня відбудеться світовий конгрес. Він буде там і готує промову, намагатимемось боротися. Але дуже важко в нашому виді спорту, бо все це кулуарно вирішується. Все настільки "некрасиво", м'яко кажучи. Спортсмени розчаровані, бо вже і хлопці, й дівчата почали вагу ганяти. Усе ж таки, це був перший чемпіонат світу для багатьох. Готуватимемось далі, і планується, що 25-27 травня поїдемо на Гран-прі в Австрії. Сподіваємось, що представників країни-агресорок там не буде.

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року, чемпіонка Європи та дворазова чемпіонка світу Дар'я Білодід рішення Міжнародної федерації дзюдо назвала "низьким".

Нещодавно Міжнародний Олімпійський комітет надав рекомендації міжнародним спортивним федераціям і там було чітко написано , які спортсмени рф не можуть приймати участі у змаганнях, а саме атлети, що перебувають на контракті у збройних силах та МВС Росії чи Білорусі. Але ж саме всі ті люди, які будуть виступати на чемпіонаті світу воєннослужбовці. Ось так нонсенс, чи не правда? Я вважаю, що допускати до міжнародних змагань воєннослужбовців країни терориста, які кожен день вбивають українців, це недопустимо. Це зовсім не про спортивні цінності. Це низько

Чемпіонат світу з дзюдо відбудеться з 7 до 13 травня у Досі. Крім медалей, спортсмени боротимуться за здобуття очок, які будуть йти в олімпійський рейтинг - саме він визначатиме відбір на Олімпіаду-2024.

28 березня виконком МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям допускати російських та білоруських атлетів виключно у нейтральному статусі, причому лише тих, хто публічно не висловлювався на підтримку вторгнення в Україну та не пов'язаний зі збройними силами чи органами національної безпеки.

13 квітня на сайті Міністерства спорту з'явився наказ, який забороняє збірним України змагатися на турнірах, де будуть присутні спортсмени з росії та/чи Білорусі.