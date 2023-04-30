Україна відновлює пошкоджену інфраструктуру [ Редагувати ]
Мости, естакади, шляхопроводи… У Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури заявляють: із понад 350 зруйнованих споруд - за рік відновлено майже чверть! Роман Барашев бачив, як відбудовують країну.
Будь-яка погода не перешкода для героїв будівельного фронту. Вони вже рік відновлюють автошляхи та зруйновані мости, які потрапили під удар руйнівника-окупанта.
Павло Гуть, виконроб:
Нам потрібно відновити інфраструктуру після війни, щоб нормально могли доставляти солдатам, і наші люди могли рухатися дорогами нашими. Ці дороги з'єднують мости.
Цей міст через річку Ірпінь біля села Стоянка на Київщині наші захисники підірвали в ніч на 26 лютого, аби зупинити наступ російських загарбників на Київ. Відновлювати міст будівельники почали, щойно ворог відступив, а вибухотехніки розмінували навколишню територію.
Роман Барашев, кореспондент:
Але частина шляхопроводу трималася на пошкоджених конструкціях, тому й було прийнято рішення встановити нові опори, фактично відновити легендарну споруду капітально.
Павло Гуть, виконроб:
Демонтажні роботи ведуться зі старого фундаменту. І потім будуть забиватися труби. Ось хлопці стикують каркас. На сьогодні уже побудували п'яту опору.
Потім цей залізний каркас перетвориться на шосту опору споруди.
Ігор Кохановський, електрозварювальник:
Бурова заїжджає, і будуть запускати його на глибину 28 метрів. Потім буде заповнюватися бетоном.
Розбір пошкоджених бетонних конструкцій, технічна експертиза, проєкт відбудови, підготовка будівельної техніки, створення тимчасових переїздів - усі ці процеси зараз треба робити швидкими темпами. І світ готовий допомагати Україні.
Андрій Івко, заступник голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України:
Країни-партнери нам передають тимчасові мости. Дуже багато нам Чеська Республіка передала мостів, Швейцарія, Швеція, Франція. Нам партнери дають це безкоштовно, ми тільки робимо монтаж обладнання і під'їзні шляхи.
Міст через річку Ірпінь відновили вже за 5 місяців після деокупації Київщини. Працювали близько півсотні фахівців.
Ігор Кохановський, електрозварювальник:
Хлопці з усієї України: Полтавська, Сумська, Одеська... Мостовики вони самі по собі завжди дружні. Як браття по крові.
Євген Лазоренко - родом із Лисичанська. Звідти на початку широкомасштабного вторгнення вивіз сім'ю до Дніпропетровської області. Сам уже рік працює мостовиком на Київщині.
Євген Лазоренко, електрозварювальник:
Почалися обстріли, прильоти, прийшлось сім'ю забирати, виїжджати. Повилітали вікна, з дитиною малою були.
Андрій Івко, заступник голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України:
Є такі мости, до яких нас ще не допускають - там, де відбуваються військові дії, наприклад, в Херсоні Антонівський міст. Це той міст, які ми швидко б відбудовували, але сьогодні там кожний день відбуваються обстріли. Такі штучні споруди є в Харківській області, в Сумській області.
Київщина та Чернігівщина - лідери з відновлення. Там залишилися лічені мости, які ще не відбудували.
Ці кадри зроблені кілька тижнів тому - міст через річку Десна, що був зруйнований російською авіабомбою, оглядають Президент України та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек.
А завдяки цій оновленій переправі вдалося відновити пряме сполучення між Черніговом та Києвом. Від обласного центру до столиці знову можна доїхати за 2 години, а не об'їзними шляхами за 4, як це було протягом року великої війни.
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