Медалістку Олімпіади-80 з росії заарештували в Гоа за продаж наркотиків [ Редагувати ]
Колишню учасницю збірної СРСР з плавання, олімпійську медалістку Ігр-80 у Москві Світлану Варганову заарештували в індійському штаті Гоа за підозрою у продажу наркотиків. Про це повідомляє The Indian Express.
Разом із 58-річною Варгановою було затримано місцевого жителя та ще одного колишнього поліцейського з росії, якого вважають керівником злочинної групи. Операція з затримання наркобанди готувалася майже два тижні. У них знайшли наркотичні речовини, у тому числі ЛСД, кокаїн, гашишне масло та інші наркотики.
За даними індійської поліції, Варганова мешкає в індійському Гоа останні кілька років. Наркотики вона продавала лише іноземцям.
Згодом у генконсульстві рф у Мумбаї повідомили, що 58-річну олімпійську медалістку випустили під заставу.
Світлана Варганова виграла срібло на Олімпійських іграх 1980 року у Москві у плаванні брасом на 200 метрів. У 1982 році у цій же дисципліні вона стала чемпіонкою світу та здобула бронзу у комбінованій естафеті 4x100 м.
Світлана Варганова на Олімпіаді-80
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