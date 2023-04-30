Колишню учасницю збірної СРСР з плавання, олімпійську медалістку Ігр-80 у Москві Світлану Варганову заарештували в індійському штаті Гоа за підозрою у продажу наркотиків. Про це повідомляє The Indian Express.

Разом із 58-річною Варгановою було затримано місцевого жителя та ще одного колишнього поліцейського з росії, якого вважають керівником злочинної групи. Операція з затримання наркобанди готувалася майже два тижні. У них знайшли наркотичні речовини, у тому числі ЛСД, кокаїн, гашишне масло та інші наркотики.

За даними індійської поліції, Варганова мешкає в індійському Гоа останні кілька років. Наркотики вона продавала лише іноземцям.

Згодом у генконсульстві рф у Мумбаї повідомили, що 58-річну олімпійську медалістку випустили під заставу.

Світлана Варганова виграла срібло на Олімпійських іграх 1980 року у Москві у плаванні брасом на 200 метрів. У 1982 році у цій же дисципліні вона стала чемпіонкою світу та здобула бронзу у комбінованій естафеті 4x100 м.

Світлана Варганова на Олімпіаді-80