У Ленінградській області рф підірвали опору ЛЕП [ Редагувати ]
У понеділок, 1 травня, у Ленінградській області росії невідомі підірвали опору лінії електропередач (ЛЕП). Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.
Була загроза знищення другої, але її нібито вчасно розмінували.
1 травня на території Сусанінського поселення Гатчинського району підірвано опору лінії електропередач, на другий - виявлено невідомий предмет, імовірно вибуховий пристрій.
Як стало відомо згодом, вибухотехніки зняли та розмінували заряд із підривником з другої опори ЛЕП.
Наразі проводиться обстеження інших опор пошкодженої лінії.
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