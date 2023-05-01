На Брянщині партизани підірвали залізничну колію, зійшов з рейок потяг з нафтопродуктами (фото, відео) [ Редагувати ]
У Брянській області зійшов з рейок товарний потяг. За попередніми даними це сталося через підрив залізничної колії.
За даними "Бази", на перегоні Рассуха-Унеча залізничний потяг з 60 вагонами, завантажений нафтопродуктами та пиломатеріалами, зійшов з рейок через пошкодження полотна.
Попередньо незадовго до сходу поїзда стався підрив залізниці. Потужність вибуху - 200 грамів у тротиловому еквіваленті.
7-8 вагонів зараз лежать на боці. Сталася пожежа. На місці знаходяться екстрені служби. Постраждалих немає.
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