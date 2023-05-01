Найбільш важливий месседж від Сі Цзіньпіна: що означає факт спілкування лідерів України та Китаю

Найбільш важливий месседж від Сі Цзіньпіна - КНР домагатиметься якнайшвидшого припинення вогню в Україні. Однак, можливо це лише через діалог з росією. Що означає факт спілкування лідерів України та Китаю та чи можна тлумачити це як готовність Пекіна стати на бік світла?