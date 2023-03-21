У вівторок, 21 березня, у росії заявляють, що безпілотники нібито атакували територію нафтоперекачувальної станції "Дружба", яка знаходиться у Брянській області. Про це повідомляється у Telegram-каналі Baza.

У рф стверджують, що це вже четверта подібна "атака" за кілька днів.

За даними джерела Baza, "атаку" здійснили близько полудня 20 березня. З безпілотника нібито було скинуто боєприпас. При цьому внаслідок вибуху ніхто не постраждав.