У рф заявили про "атаку дронів на нафтопровід "Дружба" в Брянській області" [ Редагувати ]
У вівторок, 21 березня, у росії заявляють, що безпілотники нібито атакували територію нафтоперекачувальної станції "Дружба", яка знаходиться у Брянській області. Про це повідомляється у Telegram-каналі Baza.
У рф стверджують, що це вже четверта подібна "атака" за кілька днів.
За даними джерела Baza, "атаку" здійснили близько полудня 20 березня. З безпілотника нібито було скинуто боєприпас. При цьому внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
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