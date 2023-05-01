ЗСУ контратакували у Бахмуті, ворог залишив деякі позиції - Сирський [ Редагувати ]
Українські захисники відбили усі ворожі атаки на Лиманському напрямку, у Бахмуті Сили оборони контратакували та змусили ворога залишити деякі займані позиції. Про це повідомив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський, передає Military Media Center.
Напередодні генерал-полковник Сирський працював на кількох напрямках в районах бойових дій. Ситуацію на фронті він прокоментував так:
На Лиманському напрямку наші оборонці протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Спроби ворога захопити наші позиції не вдались. Противник зазнав втрат, нами були взяті в полон 10 ворожих солдат.
На Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Ворог провів численні атаки, намагаючись прорвати оборону наших позицій на декількох напрямках. Втім, завдяки стійкості та мужності захисників Фортеці, дії ворога зазнали невдачі.
Щоб просунутись вперед ворог застосовує максимум зусиль та не рахується ні з чим. Попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи Вагнера, бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто під контроль противнику не вдається.
Ситуація доволі складна. Разом з тим, на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції.
Про "наші вдалі штурми на деяких ділянках", зокрема під Хромовим повідомляє і телеграм-канал "Бахмутський демон", який ведуть бійці ЗСУ, які тримають місто-фортецю.
Корсунське - контроль. Хромове - контроль. Іванівське - контроль.
Місцями тиск знизився, але нам кажуть, що русняві п***и готують штурм до 9 травня. Я так і уявив задачу: взять Артьомавск к 9 мая - дню велікай пабєды.
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