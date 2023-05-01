Театр імені Франка відмовися від театральної Олімпіади в Будапешті через допуск росіян [ Редагувати ]
Національний театр імені Франка скасував участь у театральній Олімпіаді в Будапешті. Причиною стала участь росіян у програмі. Про це йдеться у заяві театру.
Театр Франка повідомляє, що скасовує свою участь у Х Театральній Олімпіаді в Будапешті. Більше чотирьох місяців тому ми надали згоду на участь в Театральній Олімпіаді вистав "Кар’єра Артуро Уї" та "Калігула" тільки після того, як отримали запевнення від організаторів про відсутність у програмі представників країни-агресора Росії.
У листі до організаторів від 19 січня 2023 року театр вкотре повідомив про непохитну позицію й наголосив, що заклики до пошуку "діалогу без політики" та відновленню "зруйнованих мостів" з російськими митцями є абсолютно неприйнятним.
Однак незважаючи на висловлені у відповідь цілковите розуміння й солідарність з Україною, нещодавно програма Олімпіади була доповнена виставою "REX" у постановці художнього керівника Александрінського театру Валерія Фокіна.
Також у рамках Олімпіади відбувся показ його кінофільму "Петрополіс" з Антоном Шагіним у головній ролі - російським актором, який активно підтримує війну проти України.
Наш театр щиро прагнув доєднатися до великої світової театральної події та провів велику роботу з підготовки показу українських вистав у Будапешті, але ми не можемо погодитися з сумнівним "сусідством" у програмі Театральної Олімпіади.
Театр Франка наголошує, шо "розуміє важливість презентації української культури за кордоном" і постійно працює над розвитком міжнародної співпраці з колегами з усього світу.
Водночас ми дотримуємося непохитної позиції щодо неможливості участі у міжнародних заходах, на які запрошуються представники країни-терориста та особи, які виправдовують агресію Росії. Наразі наш театр займається підготовкою до участі у декількох міжнародних фестивалях в Європі.
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