У період із 25 березня до 20 травня планета Марс, яка допомагає Україні у перемозі над російською агресією, буде слабкою. Тому український контрнаступ не слід розпочинати до 20 травня. Після цієї дати енергія Марса посилиться та гарантує успіх в активних наступальних діях ЗСУ.

Про це повідомив український астролог Дмитро Уранус на своїй сторінці у Facebook.

"Мене сильно хвилювало, і хвилює, щоб Україна не робила активних наступальних дій при Марсі в Раку (до 20 травня). Якщо мене хтось читає з "верхів ЗСУ", або у вас є можливість передати цю інформацію "нагору", то це моє головне посилання цієї публікації", - зазначив він.

За словами астролога, з 25 березня до 20 травня вогненний Марс рухається водним знаком Раку, тим самим послаблює планету.

"Тому всі наступальні дії росії, які вони робили в цей період, були приречені на провал і не мали би значного успіху", - пояснив Уранус.

З вечора 20 травня Марс переходить у вогненний знак Лева, посилюючи свою енергію.

"Тому, для гарантованих успішних наступальних дій проти окупаційної армії рф, дуже важливо розпочати ці дії в період з 20 травня 2023 року (18:31 за Києвом) до 10 липня 2023р., коли Марс перебуватиме у Леві. 21-23 травня Марс у Леві стане в опозицію до Плутона у Водолії, і одночасно робить квадратуру до Юпітера в Тельці. Це чудовий час для початку бойових дій проти військ рф та масового знищення ворога", - уточнив астролог.

Водночас період важких кармічних випробувань для України починає поступово закінчуватись з 17 липня.

"Більшість крові пролито. Більшість ціни Свободи сплачено. Далі буде легше. Але період великих змін і випробувань остаточно закінчиться для України тільки після виходу Урану з Тельця, а це період з липня 2025 року до травня 2026. До цього часу Україна буде абсолютно іншою країною", - розповів Уранус.