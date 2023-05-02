Аспект постачання озброєння Україні залежить від того, як розвиватимуться обставити на полі бою, а зброя потрібна постійно. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Не буде таємницею, якщо ми скажемо, що ці підрозділи в основному і є тим резервом, який готується до контрнаступу. Ворог робив все, щоб ми не встигли підготувати наші резерви особливо закордоном на полігонах країн НАТО. Вони робили все, аби витягти наші сили на схід і знищити наше боєздатне угрупування і унеможливити наступальні дії. Зараз ми бачимо, що підрозділи удосконалюють навики. Ми бачимо, що на системну основу поставлено фактично підготовка наших військових закордоном і зрештою це добре", - зазначив Мусієнко.

Він також розповів, від чого залежатимуть поставки нового озброєння.

"Та інформація Британії про ракети Storm Shadow - на неї потрібно дивитись, думаю, оптимістично. Це важливо для нас. Цей аспект залежатиме від того, як розвиватимуться обставити на полі бою, а зброя потрібна постійно. Справа в тому, що в будь-якому випадку як піде контрнаступ потрібно забезпечити їм вогневий вал. Для цього потрібна постійна логістика. А це не тільки транспортування, а й виробництво, розрахунок потреб. Те, що захід буде нарощувати об'єми виробництва - очевидно. Вони вже зараз роблять великі оборонні замовлення", - резюмував Мусієнко.

Він додав: "Що стосується F-16, я думаю, що вони в Україні будуть. Це питання просто часу, а це ключова деталь. Можливо, що цей контрнаступ буде і без літаків. Але це не унеможливлює контрнаступ".