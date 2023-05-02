Місячне затемнення на початку травня: що робити не можна [ Редагувати ]
На початку травня очікується неймовірна астрономічна подія – Місячне затемнення. Воно відбудеться 5 травня у знаку Скорпіона. Це місячне затемнення закриє коридор затемнень, який розпочався у квітні. А ще воно збігається з сильним енергетичним днем - Повним Місяцем та періодом ретроградного Меркурія.
Місячне затемнення настане у п'ятницю, 5 травня, о 17:14 за київським часом. Тривалість цього явища становитиме 4 години, а пік очікується о 19:22. У цей час побачити потемніння Місяця можна буде неозброєним оком.
Місячне затемнення - це явище, при якому на місячний диск падає тільки зовнішня тінь Землі, або півтінь. Травневе місячне затемнення називається напівтіньовим.
Поверхня Місяця може здаватися коричневою або просто темною. Наступне таке затемнення очікується лише у вересні 2042 року.
Побачити це місячне затемнення зможуть мешканці більшої частини Європи, Африки, Азії та Австралії.
Що не можна робити під час місячного затемнення
- Починати нові справи
- Перебувати в дорозі
- Приймати важливі та доленосні рішення
- Вкладати гроші або позичати, оформляти кредити
- Змінювати зачіску, стиль, імідж, займатися серйозними косметичними процедурами (пластика, ін'єкції)
- Проводити хірургічні операції (виключення лише ті, які життєво необхідні)
- Підписувати договори, оформляти документи
- Конфліктувати, сперечатися, з'ясовувати стосунки
- Розривати стосунки або приймати рішення про поновлення попередніх, починати стосунки
- Варто обережно складати плани на цей день – можуть бути перешкоди, раптові скасування, несподівані повороти подій.
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