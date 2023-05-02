На початку травня очікується неймовірна астрономічна подія – Місячне затемнення. Воно відбудеться 5 травня у знаку Скорпіона. Це місячне затемнення закриє коридор затемнень, який розпочався у квітні. А ще воно збігається з сильним енергетичним днем - Повним Місяцем та періодом ретроградного Меркурія.

Місячне затемнення настане у п'ятницю, 5 травня, о 17:14 за київським часом. Тривалість цього явища становитиме 4 години, а пік очікується о 19:22. У цей час побачити потемніння Місяця можна буде неозброєним оком.

Місячне затемнення - це явище, при якому на місячний диск падає тільки зовнішня тінь Землі, або півтінь. Травневе місячне затемнення називається напівтіньовим.

Поверхня Місяця може здаватися коричневою або просто темною. Наступне таке затемнення очікується лише у вересні 2042 року.

Побачити це місячне затемнення зможуть мешканці більшої частини Європи, Африки, Азії та Австралії.

Що не можна робити під час місячного затемнення