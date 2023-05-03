"Повернули пів тіла": окупанти розповіла про "вагнерівця", який загинув в Україні (перехоплення) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Жінка російського військовослужбовця розповіла йому, що їх знайомий "вагнерівець" загинув у боях в Україні.
Про це повідомляє ГУР МО України.
За її словами, він відбував покарання в місці позбавлення волі, а згодом його завербували в ПВК "Вагнера" з пропозицією замінити 15 років позбавлення волі на участь в бойових діях на території України.
"Наприкінці листопада дзвонять сестрі і кажуть, що його півтіла, а точніше тільки верхня його частина, перебуває в морзі в Санкт-Петербурзі. І типу ось, забирайте, депортуйте, ховайте за свій рахунок", - говорить вона.
по темі
Військовослужбовці Збройних сил рф влаштували бійку з представниками ПВК "Вагнера" через те, що не змогли з'ясувати, хто винний в невдачах на полі бою
У селищі Волна Краснодарського краю рф, що неподалік від Кримського мосту, палає нафтобаза. Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв
У вівторок, 2 травня, у Брянській області рф підірвали залізницю
Уповноважена при президентові росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова, якій Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, дала інтерв'ю американським журналістам
Крим потроху готується до деокупації. Останні події на півострові змушують путіністів бігти до росії. Втім, і там - неспокійно через диверсії. Даніїл Снісар продовжить.