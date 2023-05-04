Внаслідок атаки в ніч на 4 травня у Києві впало до 10 уламків збитих дронів та ракет. Їх виявили у різних районах столиці.

"В результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях впало біля десяти уламків", - йдеться у повідомленні.

Через падіння уламків у Києві були пошкоджені припарковані автівки, їхня кількість уточнюється, а також дорожнє покриття.

"Інформації щодо потерпілих громадянам немає. Решта уточнюється", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.