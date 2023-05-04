У Києві впало до 10 уламків збитих дронів та ракет: пошкоджені автівки [ Редагувати ]
Внаслідок атаки в ніч на 4 травня у Києві впало до 10 уламків збитих дронів та ракет. Їх виявили у різних районах столиці.
"В результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях впало біля десяти уламків", - йдеться у повідомленні.
Через падіння уламків у Києві були пошкоджені припарковані автівки, їхня кількість уточнюється, а також дорожнє покриття.
"Інформації щодо потерпілих громадянам немає. Решта уточнюється", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
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