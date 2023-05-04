Візит Зеленського до Нідерландів: в ОП розповіли перші подробиці [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Нідерландів. Під час якого в нього запланована низка зустрічей, а також велике звернення у Гаазі.
Про це йдеться у заяві прес-секретаря президента Сергія Никифорова.
"Розпочалася програма офіційного візиту Президента України до Нідерландів. У Гаазі Володимир Зеленський вже провів зустріч із президентом сенату Яном Брауном та головою палати представників Верою Бергкамп", - написав Никифоров.
За його словами, далі буде візит Зеленського до Міжнародного кримінального суду та зустріч із його президентом Пьотром Хофманскі та секретарем Освальдо Завала Агілером.
"Також у програмі велике звернення Володимира Зеленського до нідерландського суспільства та представників міжнародних судових інституції, розташованих у Гаазі", - пише Никифоров.
Крім того, глава держави зустрінеться окремо із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та у тристоронньому форматі також із прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо.
"Також буде аудієнція у короля Віллєма-Александра і візит на базу військово-повітряних сил Нідерландів", - додав Никифоров.
по темі
Президент Володимир Зеленський після поїздки у Фінляндію прибув із візитом до Нідерландів. Місцеві ЗМІ вже публікують кадри його кортежу
Президент Володимир Зеленський заявив, що попереду Україну чекають головні битви цієї війни
У п'ятницю, 28 квітня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні
Українська влада вже веде підготовку енергетичної системи країни до наступної зими