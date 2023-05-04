Офіційний Київ розуміє, що не зможе вступити до НАТО під час війни з росією. Водночас Україна хоче отримати від альянсу "чіткий сигнал" про те, що країну приймуть до НАТО після завершення бойових дій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів.

Де-факто Україна вже стала частиною простору НАТО - ми співпрацюємо, ми довіряємо одне одному й спільно робимо Європу сильнішою. Тож логічно, що Україна має стати частиною Альянсу і де-юре - 33-ю країною НАТО. Алгоритм дій щодо цього може й має бути затверджений політичними рішеннями на літньому саміті Альянсу у Вільнюсі. Розраховуємо на підтримку партнерів... Ми реалісти, ми розуміємо, що не вступимо в НАТО, поки війна триває. Та вже під час війни ми хочемо почути чіткий сигнал про те, що ми будемо у НАТО після війни.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, відповідаючи на запитання про перспективи вступу України в НАТО, нагадав фразу генсека Єнса Столтенберга про те, що Україна "належить до євроатлантичної родини" і "одного дня буде в НАТО".

Щодо Нідерландів - ми підтримуємо амбіції України щодо членства в НАТО. Ми зараз працюємо над тим, щоби на саміті у Вільнюсі ми зробили крок вперед і не повернулися до формулювань, які були на Бухарестському саміті (2008 року. – ЄП), чи ще якихось. Щоб це був явний крок. Що саме це буде - буде обговорюватися у наступні 4-6 тижнів.

Напередодні у Фінляндії Зеленський висловив сподівання, що Україна стане 33-м членом НАТО після приєднання до Альянсу Швеції.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року президент Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку.