З України до рф постачали "Роллс-Ройси"» та "Майбахи"

Правоохоронці викрили львівського бізнесмена, який допомагав обходити санкції клієнтам з росії, які хотіли придбати автомобілі класу люкс - "Ролс-ройси" та "Майбахи". Про це повідомляє СБУ.

Масштабну схему нелегального експорту до рф підсанкційних автомобілів преміум-клас організував львівський підприємець, який раніше проживав у росії і має там власний бізнес. Він скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку рф.

Серед замовників підсанкційної продукції були представники топменеджменту кремлівського монополіста Газпром і пропагандистського телеканалу russia today.

З серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським "замовникам" 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро.

Для реалізації оборудки фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури.

Потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до білорусі, а звідти - до росії.

Крім того, ділок подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн.

Співробітники Служби безпеки викрили цю оборудку і заблокували її. За поданням СБУ накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн.

До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.

На підставі зібраних доказів організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: