У ЗСУ та розвідці прокоментували слова Пригожина про вихід "Вагнера" з Бахмута [ Редагувати ]
У Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що ПВК "Вагнера" не виводитиме своїх найманців з Бахмута 10 травня, як це погрожує зробити Євген Пригожин. Про це заявив представник української розвідки Андрій Черняк, передає РБК-Україна.
Пригожин не буде виводити "вагнерівців" з Бахмута. Ці заяви зроблені ним на фоні того, що він не може виконати чергову обіцянку - захопити Бахмут до 9 травня. Тому він зараз намагається зробити когось винним у цьому, адже він зараз розуміє, що вже не може дотриматися свого слова.
ГУР не фіксує жодних відведень ворожих військ у районі Бахмута. При цьому у "вагнерівців" є певні проблеми з забезпеченням боєприпасами.
Але скільки б їм не давали - їм не буде достатньо. Тобто чим більше їм дають - тим більше їм потрібно і тим більше їм хочеться отримувати.
Заява Пригожина про відступ з Бахмута пов'язана не зі "снарядним голодом", а з великими втратами "вагнерівців" у Бахмуті. Про це заявив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Понад місяць тому ми робили припущення, що якщо у "Вагнера" збережеться така динаміка втрат: 100 людей вбитими і більше за добу і не відновиться джерело поповнення, яке вони брали з російських в'язниць, то в найближчому майбутньому вони будуть знищені. Так і виходить, тому це ніякий не "снарядний голод" про який Пригожин говорить. Оскільки лише за цю добу 520 разів в Бахмуті й околицях було завдано удари по нас артилерію різних типів.
Бої за Бахмут точаться з літа 2022 року. Місто знаходиться на підконтрольній Україні частині Донецької області на північ від Горлівки, транспортного вузла для постачання українських збройних сил.
Нагадаємо, генерал Сирський пояснив, чому ЗСУ досі утримують Бахмут.
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Пригожин обіцяє воювати до 10 травня, а потім передати позиції в Бахмуті міноборони рф і відйти в тил "зализувати рани".
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