Євген Пригожин заявив, що 10 травня ПВК "Вагнер" залишить позиції в Бахмуті через брак боєприпасів.

За словами Пригожина, найманці планували взяти Бахмут 9 травня, але знаючи про це, з 1 травня "околовоєнні бюрократи практично відрізали" ПВК від будь-яких артилерійських боєприпасів.

При цьому, стверджує головний "вагнер", підрозділи міноборони, які призначені для прикриття флангів, з трудом їх утримують.

Названная численность войск сильно отличается от реальной, царят приписки: вместо десятков тысяч - десятки и редко сотни бойцов.

Наступальні ж ресурси ПВК "Вагнер" закінчилися ще на початку квітня, а через відсутність боєприпасів втрати зростають з геометричною прогресією з кожним днем. Пригожин обіцяє воювати до 10 травня, а потім передати позиції в Бахмуті міноборони рф і відйти в тил "зализувати рани".

Я вывожу подразделения ЧВК "Вагнер" из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель

Напередодні Пригожин опублікував відео з трупами сотень "вагнерівців" та звинуватив у їхній загибелі шойгу та герасимова. Глава ЧВК "Вагнер" матом накричав на міністра оборони та начальника генштабу рф.