"Шойгу, Герасимов, где, с**, боеприпасы?": ПВК "Вагнер" 10 травня залишає позиції у Бахмуті (відео) [ Редагувати ]
Євген Пригожин заявив, що 10 травня ПВК "Вагнер" залишить позиції в Бахмуті через брак боєприпасів.
За словами Пригожина, найманці планували взяти Бахмут 9 травня, але знаючи про це, з 1 травня "околовоєнні бюрократи практично відрізали" ПВК від будь-яких артилерійських боєприпасів.
При цьому, стверджує головний "вагнер", підрозділи міноборони, які призначені для прикриття флангів, з трудом їх утримують.
Названная численность войск сильно отличается от реальной, царят приписки: вместо десятков тысяч - десятки и редко сотни бойцов.
Наступальні ж ресурси ПВК "Вагнер" закінчилися ще на початку квітня, а через відсутність боєприпасів втрати зростають з геометричною прогресією з кожним днем. Пригожин обіцяє воювати до 10 травня, а потім передати позиції в Бахмуті міноборони рф і відйти в тил "зализувати рани".
Я вывожу подразделения ЧВК "Вагнер" из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель
Напередодні Пригожин опублікував відео з трупами сотень "вагнерівців" та звинуватив у їхній загибелі шойгу та герасимова. Глава ЧВК "Вагнер" матом накричав на міністра оборони та начальника генштабу рф.
Это парни «ЧВК Вагнер», которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. А теперь слушайте меня, суки, это чьи-то отцы и чьи-то сыновья. И те мрази, которые не дают боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где, сука, боеприпасы? Посмотрите на них, сука!
Вы сидите, твари, в дорогих клубах, ваши дети прутся от жизни, снимают на ютьюбе ролики. Вы думаете о том, что вы - хозяева этой жизни, и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями. Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право. Есть элементарные подсчеты - если вы даете норму боеприпасов, погибших в пять раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это.
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