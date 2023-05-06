Під Нижнім Новгородом підірвали автомобіль Audi Q7, у якому знаходився російський письменник, який підтримує війну в Україні, Захар Прілєпін.

Самого Z-письменника тяжкого поранено (зламані ноги), його водій і особистий охоронець на прізвисько "Злий" (громадянин України) загинув.

ЗМІ пишуть, що Прилєпін відвозив доньку до родичів до Нижнього Новгорода в автомобілі на задньому сидінні, вибуховий пристрій спрацював під днищем машини.

Машину перекинуло вибухом. Під авто утворилася вирва діаметром майже 1,5 метра та 0,7 метра глибиною.

Вибух стався в районі міста Бор близько 10:40 ранку. Бомбу привели у дію, коли дівчинку висадили з машини. Дочка Прилєпіна не постраждала.

Письменника досі не госпіталізували - чекають гелікоптер. За даними росЗМІ, він був притомний після вибуху.