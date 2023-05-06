Захоплення Одеси залишається одним з планів ворога, і давати спокій морській столиці України рашисти не збираються. Про це в ефірі телемарафону заявив голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

Те, що нас поки полишати не будуть, ми це прекрасно розумієм. Війна триває, наша лінія фронту - це Чорне море, звичайно, і повітря.

За словами речника Одеської ОВА нагадав, що у ніч на 4 травня окупанти запустили по Одесі 15 дронів-камікадзе "шахед", 12 з них збили сили Протиповітряної оборони.

Тобто рівень знищення дуже високий, але, нажаль, були влучання по гуртожитках одного з навчальних закладів, але без постраждалих, тому що люди відреагували як це має бути на сигнал повітряної тривоги.

Що стосується застосування "шахедів", то саме Одещина була першою, хто прийняв удар саме "шахедами. Зараз ворог не вперше запускає їх з акваторії Азовського моря, та навіть з території російської федерації, або території тимчасово окупованої Херсонщини, саме ці "шахеди". Вони летять і в центральну Україну, Дніпропетровську область і у нас на півдні.

Що стосується тактики. Ворог намагається використовувати рельєф місцевості, вони теж вчаться. По-друге, використовують водоймища - над Днпром десь летять, понад морем, що має ускладнити роботи сил Протиповітряної оборони.

Це намагання виснажити сили ППО, а також намагаються дізнатися звідки, з яких позицій працюють наші сили оборони. Тому звичайно є певні маневри з нашої сторони, ну і хитрощі, про які в прямих етерах говорити не будемо.

Ворог дійсно сьогодні вивів ракетоносії до пунктів базування, угруповання складає на бойовому чергуванні 6 бойових одиниць. Ворог може стріляти і з ракетоносіїв підводних, тобто з субмарин, які знаходяться безпосередньо в бухтах Севастополя. Вони неодноразово це робили, запускаючи "Калібри" по Одесі та інших містах.

Зараз ми більше говоримо про загрозу від дій стратегічної авіації, це, наприклад, пуски з Каспію можливі. Тобто говоримо про літаки-бомбардувальники Ту.