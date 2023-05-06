Одеські пляжі цього року знову будуть закриті для відпочинку та туристів, "але є нюанс". Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

На сьогодні є наказ діючий, він виданий ще минулого року, він виданий ще минулого року Це спільний наказ Одеської військової адміністрації та військового командування щодо заборони відвідування узбережжя Чорного моря в Одеській області - це пляжі та інші водоймища. Але, є нюанс. Він у тому, що Одеська мерія має надавати для військового командування свої пропозиції, якими вона бачить місця відпочинку. А вони, я впевнений, обов'язково будуть цього літа.

Звичайно пункт номер один це безпека. І з огляду на це і військові і та ж мерія будуть приймати відповідні рішення. Відпочинок має бути, тому наші хлопці повертаються на ротацію, їхні родини, ті люди, які приїдуть до Одеси теж мають намір відповідати. Незважаючи на те, що ту саму Затоку розбомбили, ворог дуже часто бив саме по курортній зоні, рекреаційній, в Одесі є відповідні місця, заклади, де можна модна отримати курортні послуги, медичні.