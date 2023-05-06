Туризм в Україні: Хмельниччина шукає нові туристичні шляхи [ Редагувати ]
Від початку широкомасштабної війни значно постраждала туристична галузь України. Чисельність українських мандрівників зменшилася вп'ятеро. І зовсім немає туристів з-за кордону. Така ситуація негативно вплинула і на наповнення бюджету міст і селищ, які живуть за рахунок туристичної галузі. А держава недоотримала понад 30 відсотків доходів, у порівнянні із довоєнним періодом.
Ресторатори, готельєри й музейники Хмельниччини нині у пошуках нових туристичних "магнітів". Як реанімувати туризм - дізнавалися наші журналісти.
Кам'янець-Подільська земля "скучила" за туристами. До великої війни до старовинного міста протягом року приїздило понад пів мільйона туристів - українців та іноземців. Нині ж - більшість відвідувачів історичних локацій -- вимушені переселенці.
Тетяна Овчарук, завідувачка відділу туризму Кам'янець-Подільської міської ради:
500 тисяч туристів до нас приїжджало до Кам'янця-Подільського протягом року. Після 24 лютого 2022 року ця цифра суттєво зменшилась. У 5 разів. Показники, станом на березень 2023 року склали 117 тисяч осіб.
На тривалій "паузі" робота ресторанів та готелів. З лютого 22-го року вони приймали переселенців: годували, селили й забезпечували роботою. І донині тут діє програма для дітей, які постраждали від війни. Завдяки благодійникам на базі готелів психологічну реабілітацію вже пройшли понад 800 юних українців.
Анатолій Ковальський, голова благодійного фонду, ресторатор і готельєр:
Щоб надалі цей проєкт діяв, ми шукаємо партнерів серед благодійних фондів, серед організацій, які хочуть допомогти дітям. Ми з готельєрами пишемо гранди. Наша задача - прийняти якомога більше дітей зі Сходу і допомогти, тому що там ситуація набагато гірша, ніж тут.
Понад рік бізнесмени утримують працівників і сплачують податки. Практично не отримуючи прибутків. Обмаль доходів і у музейників. Тож цьогоріч в області започаткували нову форму залучення туристів - так званий "акційний квиток".
Олег Погорілець, директор Державного історико-культурного заповідника "Меджибіж":
Побувавши в одному із наших заповідників або музеїв, можете придбати пільговий квиток для відвідування інших. Це така скрита рекламна акція, коли кожен наш відвідувач стає рекламоносієм інших об'єктів, про які вони може і не знають, що є чи Меджибіж, чи Самчики, чи Маліївці. Крім того, тут є й інтерес фінансовий - це до 25 відсотків знижка на квиток.
Туристичний сезон уже відкрився у Самчиківському палаці, Малієвецькому маєтку, Меджибізькій фортеці. Першими відвідувачами стали військовослужбовці, які нині на реабілітації на Хмельниччині.
У Кам'янці-Подільському заходи провели у форматі "родинного пікніка". А також шукали нові форми для відродження туризму.
- Гарна наша така традиційна страва, яка славиться на Ходрівеччині, має назву "рибна підпалка". Ця страва досить давня. Колись вона стояла тільки на столах у людей, які були заможніми. - А ця страва з села Острівчани. Вареники з квашеною капустою.
Фахівці туристичної галузі радять бізнесу шукати нові форми залучення мандрівників. Розвивати патріотичний мерчандайзинг та гастротуризм.
Юлія Савостіна, засновниця проєкту "Made in Ukraine":
Розуміти, що як до війни не буде. Адаптувати економічну модель: десь знижувати собівартість, десь чимось поступатись, або, навпаки, на щось підвищувати ціни, якщо в тебе є безпека. І таким чином перебудовувати економічну модель, адаптуватися під умови війни.
У місті над Смотричем вже визначилися із новими туристичними маршрутами, Планують знайомити подорожувальників із народними ремеслами. Майстри вже працюють.
Олег Храпан, майстер народного мистецтва:
Вийти на роботу психологічно було тяжко. Перший час взагалі нічого не робив. Люди питала за майстер-класи, і ми їм відмовляли, тому що просто не могли працювати. Але з часом почали. Було багато переселенців, вони відвідували. Спад пішов на осінь. Перечекали й зараз потрошки все відновлюється
Робота із глиною дуже до вподоби туристам. Виготовляючи посуд, вони отримують нові знання і психологічне розвантаження
Лілія, жителька Хмельницького:
Аж мурашки по тілі. І усі негативні думки кудись просто діваються, коли ти дивишся на це.
А ще туристам подобається мандрувати об'єктами Старої фортеці. Тетяна із Маріуполя знайшла нове застосування для Боргової ями.
Тетяна, туристка з Маріуполя:
- Кого б посадили туди? - Путлєра, от туди його. І ще чимось закидала б, бо він багато нам приніс біди.
Гостей у туристичних містечках не багато, проте, тут раді всім.
Микола, турист із Києва:
Важливо змінювати картинку, тому що я працюю, але іноді треба якось відпочивати, тому що тяжко дуже.
Людмила, туристка з Харкова:
Варто мандрувати, попри те що відбувається. Харків також живе. Живе під обстрілами. Кажу так, як є. Тому, трішки наш розум і тіло повинен відпочивати від того, що відбувається.
Туризм - це не просто розвага, це підтримка економіки країни, а для людини - можливість відновитися.
Юлія Данчук, кандидатка психологічних наук:
Туризм - це ефективний спосіб, щоб переключитися, дати собі можливість порефлексувати, відновитись, наповнитись.І врешті-решт, туризм - це один із найефективніших способів психологічної реабілітації.
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