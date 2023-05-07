В Індії дитина народилася з третьою рукою в неочікуваному місці (фото) [ Редагувати ]
Дитина з третьою рукою народилася в штаті Раджастхан, що на півночі Індії. Малюку діагностували полімелію - захворювання, про яке в медичній літературі повідомлялося лише кілька разів.
Про це пише Daily Mail.
У новонародженого дві кінцівки були в нормальному місці, а третя росла прямо зі спини. Цікаво, що у всьому іншому дитина виглядала цілком здоровою.
На поширених в мережі кадрах видно, як дитина лежить на боці і плаче, коли хтось торкається додаткової кінцівки.
Третя рука розвинена погано - вона коротша за інші і має лише три пальцеподібні виступи.
Знімок зробили одразу після народження малюка, про що свідчить прикріплена до нього пуповина. Ім'я, стать і спосіб пологів дитини не повідомляється.
Як лікувати дитину, лікарі не сказали, але в попередніх випадках зайві кінцівки ампутували.
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