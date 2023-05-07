Дитина з третьою рукою народилася в штаті Раджастхан, що на півночі Індії. Малюку діагностували полімелію - захворювання, про яке в медичній літературі повідомлялося лише кілька разів.

Про це пише Daily Mail.

У новонародженого дві кінцівки були в нормальному місці, а третя росла прямо зі спини. Цікаво, що у всьому іншому дитина виглядала цілком здоровою.

На поширених в мережі кадрах видно, як дитина лежить на боці і плаче, коли хтось торкається додаткової кінцівки.

Третя рука розвинена погано - вона коротша за інші і має лише три пальцеподібні виступи.

Знімок зробили одразу після народження малюка, про що свідчить прикріплена до нього пуповина. Ім'я, стать і спосіб пологів дитини не повідомляється.

Як лікувати дитину, лікарі не сказали, але в попередніх випадках зайві кінцівки ампутували.