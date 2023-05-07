"Ухвалено оперативні рішення": Сирський про оборону Бахмута [ Редагувати ]
Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський 6 травня побував у районах ведення бойових дій на Бахмутському напрямку, де зустрівся з командирами бойових частин. Про це він розповів у коментарі "УНІАН".
Сирський разом з командирами обговорили заходи для кращої оборони Бахмута й завдання максимального ураження бойовикам ПВК "Вагнер". Необхідні оперативні рішення було ухвалено на місці.
За його словами, росіяни останніми днями збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.
"Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії", - каже він.
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