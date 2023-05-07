Україна почала отримувати радари виробництва ізраїльської компанії RADA Electronic Industries для системи попередження про ракетну небезпеку. Про це повідомляє Israel Defense.

Як зазначається, Україна отримає партію з 16 радарів RADA, які будуть використовуватись для виявлення російських ракет і попередження про небезпеку.

Перше фото радарів RADA на території України опублікував у Twitter ізраїльський волонтер Natan Flayer.

Радари RADA використовуються ізраїльською системою безпеки для ідентифікації та класифікації літаків і ракет. Радари підключені до системи оповіщення, що попереджає мешканців регіону, яким загрожує небезпека. Передача таких радарів потребує схвалення Міноборони Ізраїлю.