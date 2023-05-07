Україна отримала ізраїльські радари RADA для попередження про ракетні удари (відео) [ Редагувати ]
Україна почала отримувати радари виробництва ізраїльської компанії RADA Electronic Industries для системи попередження про ракетну небезпеку. Про це повідомляє Israel Defense.
Як зазначається, Україна отримає партію з 16 радарів RADA, які будуть використовуватись для виявлення російських ракет і попередження про небезпеку.
Перше фото радарів RADA на території України опублікував у Twitter ізраїльський волонтер Natan Flayer.
Радари RADA використовуються ізраїльською системою безпеки для ідентифікації та класифікації літаків і ракет. Радари підключені до системи оповіщення, що попереджає мешканців регіону, яким загрожує небезпека. Передача таких радарів потребує схвалення Міноборони Ізраїлю.
по темі
У неділю, 7 травня, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про те, що російська авіація вночі випустила ракети по Миколаївській області
Сили Протиповітряної оборони не збивали в небі над Києвом 4 травня російську балістичну ракету. Про це заявив "Суспільному" речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що окупанти масовано обстрілювали Україну восени та взимку, але не змогли досягти бажаного результату. Наразі вони змінюють тактику
В ніч на вівторок, 2 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що за квітень російські окупанти інтенсивно обстрілювали прикордонні регіони України