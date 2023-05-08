Україна вперше в історії завоювала медаль на чемпіонаті Європи з брейкінгу! Бі-гьорл Stefani (Анна Пономаренко) стала віцечемпіонкою Європи-2023.

У першості Європи в іспанській Альмерії взяли участь понад 150 бі-боїв та 75 бі-гьорл. Україна була представлена 11 спортсменками та 8 спортсменками.

До 1/4 фіналу дійшли три представники України (один чоловік та дві жінки). 27-річна Анна Stefani Пономаренко дійшла до "золотого фіналу", де й виграла "срібло".

Брейкінг - новий олімпійський вид спорту, який дебютує на Іграх у Парижі-2024.