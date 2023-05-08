Євробачення 2023: де дивитися перший півфінал та коли виступає Україна [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Євробачення 2023 року пройде цього року в Ліверпулі на арені під однойменною назвою.
Перший півфінал Євробачення 2023 глядачі вже матимуть змогу побачити 9 травня, другий - 11 травня.
Початок трансляції першого півфіналу - 22:00 за київським часом.
Трансляцію конкурсу вестимуть на наступних майданчиках:
- офіційний Facebook-профіль Євробачення;
- сайт Громадське Культура;
- сайт Громадське Євробачення;
- YouTube-канал Євробачення України;
- YouTube-канал пісенного конкурсу.
- Також подивитися прямий ефір можна буде у додатку "Дія".
- Для цього потрібно зайти до розділу "Послуги", потім вибрати "Дія.TV" та "Канал UA: Культура".
Хто братиме участь у першому півфіналі
- Норвегія: Alessandra - "Queen of Kings"
- Мальта: The Busker - "Dance (Our Own Party)"
- Сербія: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"
- Латвія: Sudden Lights - "Aijā"
- Португалія: Mimicat - "Ai Coraçao"
- Ірландія: Wild Youth - "We Are One"
- Хорватія: Let 3 - "Mama ŠČ!"
- Швейцарія: Remo Forrer - "Watergun"
- Ізраїль: Noa Kirel - "Unicorn"
- Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"
- Швеція: Loreen - "Tattoo"
- Азербайджан: TuralTuranX - "Tell Me More"
- Чехія: Vesna - "My Sister’s Crown"
- Нідерланди: Mia Nicolai & Dion Cooper - "Burning Daylight"
- Фінляндія: Käärijä - "Cha Cha Cha"
Гурт TVORCHI, який представляє нашу країну цього року, виступить вже у фіналі, оскільки Україна у 2022 році перемогла на конкурсі.
Ім'я переможця конкурсу буде оголошено 13 травня під час грандіозного фіналу.
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