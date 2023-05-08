У Міноборони показали, як ППО вночі збивала ворожі безпілотники над Києвом [ Редагувати ]
Українська ППО збила усі 30 ворожих безпілотників, які РФ направила вночі для атаки на Київ. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.
"Минулої ночі було збито 35 із 35 російських безпілотників", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 30 з них були націлені на Київ.
"Цього дня Пам'яті та Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні сьогоднішні нацисти - русисти - знищують мирні міста. Імперія, про яку вони мріють, зникне у темряві. Як і її попередники", - додали у Міноборони.
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