Росіяни обстрілюють Харків [ Редагувати ]
У понеділок, 8 травня, російські війська завдали ударів по Харкову.
Про це повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів!", - йдеться у повідомленні.
Синєгубов закликав не ігнорувати сигналів тривоги.
"Залишайтеся в укриттях!", - додав глава ОВА.
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