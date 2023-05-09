Атака росіян 9 травня: Юрій Ігнат повідомив подробиці [ Редагувати ]
У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів подробиці атаки окупантів вночі 9 травня.
Тут вже ні дня без атаки. Сьогодні пабєдобєсіє, будемо спостерігати за цим "камеді клабом", який скоріш за все буде відбуватися на росіїї.
- Мали вечірню атаку, близько десятої години, 8 "Калібрів" було запущено з кораблів у Чорному морі, усі знищено у зоні відповідальності Повітряного командування "Схід". Відпрацювали на всі 100%.
- Вночі противник вже підняв літаки стратегічної авіації Ту-95МС із району Каспію було здійснено 17 пусків крилатих ракет Х-10, Х-555, які були знищені. Не всі, на жаль, лише 15 ракет знищено.
- Таким чином маємо загалом 23 збиті ракети із 25 запущених.
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