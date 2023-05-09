Україна має бути готовою до вступу в ЄС через два роки - Шмигаль [ Редагувати ]
Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки. Країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.
"Ми ставимо амбітні цілі: бути готовими до вступу в Євросоюз через два роки. Завдання складне й комплексне. Зараз проводимо аналіз 29 тисяч правових документів ЄС, які повинні стати частиною нашого законодавства. Цього року розраховуємо отримати політичне рішення від Європейського Союзу про початок перемовин щодо вступу", - сказав він.
Разом з цим Україна продовжує інтеграцію у внутрішній ринок ЄС. Так, вже вдалося домовитися про продовження "транспортного" та "економічного" безвізів з ЄС ще на один рік.
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