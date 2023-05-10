Захід підготував Україну до контрнаступу, але недооцінювати рф не можна - Столтенберг [ Редагувати ]
Країни Заходу надали Україні допомогу, яка дозволить їй деокупувати території. Але не можна недооцінювати підготовку росії.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Він зазначив, що війни за своєю природою непередбачувані, але Україна вже доводила, що може деокупувати територію, яка була під контролем росіян.
За словами Столтенберга, все озброєння та підготовка для українців від країн НАТО, включаючи дев'ять добре навчених та оснащених бригад, мають допомогти звільнити від окупантів більше території під час контрнаступу.
"Але ми ніколи не повинні недооцінювати росіян. Лінія фронту була статичною довгий час, російські сили змогли створити значні оборонні рубежі для відбиття запланованого контрнаступу ЗСУ", - наголосив він.
по темі
У четвер, 20 квітня, генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва
У четвер, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський зустрів Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Києві
Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня
Мета Естонії - це надати Україні на Вільнюському саміті чітку дорожню карту для вступу до НАТО і підтвердити політику відкритих дверей Альянсу
У четвер, 27 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Західні союзники надали Україні майже всю обіцяну бойову техніку